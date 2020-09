Cinq écoducs et écotunnels relieront des zones naturelles dans le Limbourg

Dans la commune de Dilsen-Stokkem, une large écovallée est actuellement aménagée sous la N771, à hauteur de Bergerven. Des écoducs seront également installés à Lommel sur la N71 et à Zonhoven sur l’autoroute E314, entre les zones naturelles De Teut et Ten Haagdoornheide. Les promeneurs et cyclistes pourront vraisemblablement aussi les emprunter.

Et il est envisagé de construire des ponts écologiques pour le Parc national de Haute Campine : l’un sur la N75 à Dilsen-Stokkem et l’autre à Oudsbergen sur le Chemin vers Zwartberg. Le bourgmestre Lode Ceyssens (CD&V) d’Oudsbergen espère que les travaux viendront rapidement.

"Hier sur le Chemin vers Zwartberg, un accident s’est produit et neuf sangliers ont été tués (photo). C’est un problème que je soulève déjà depuis onze ans au Parlement flamand. Le nombre d’accidents impliquant des sangliers semble augmenter. Dans le Limbourg, il y a eu 138 accidents de ce genre en 2019. Je suis donc content qu’il soit maintenant prévu de construire un écoduc", confiait Lode Ceyssens.