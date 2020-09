En 2021, les entreprises flamandes encore 10% en deçà d'un chiffre d'affaires normal

Pour l'organisation patronale flamande, il existe deux leviers importants pour la relance. "Le premier consiste à accroître la confiance et la consommation. (...) C'est pourquoi faire du shopping ou entreprendre doivent s'organiser de la manière la plus réaliste possible. Nous avons également besoin de mesures supplémentaires pour soutenir les exportations et absorber le Brexit".

Deuxièmement, les gouvernements doivent augmenter les investissements. "Tous les gouvernements doivent donner l'exemple et investir davantage dans la mobilité, la recherche et l'innovation, l'énergie et la numérisation. En outre, ils doivent également stimuler les investissements des entreprises", plaide Hans Maertens (photo).

Un deuxième confinement en réponse à un nombre croissant d'infections est absolument à éviter, prévient encore le Voka. Seules quatre entreprises sur dix pourraient le gérer sans soutien supplémentaire du gouvernement, tandis que les autres affirment avoir besoin de mesures supplémentaires.