La Belgique est devenue rouge sur la carte de l'ECDC

Sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Belgique est passée en code rouge. Cela signifie que le nombre d'infections au coronavirus a augmenté au cours des deux dernières semaines, dépassant 120 cas pour 100.000 habitants. Cela fait de la Belgique l'un des six pays d'Europe les plus affectés par les contaminations au Covid-19.