La "bulle des 5 contacts" est modifiée, la quarantaine passe à 7 jours : voici les nouvelles mesures du CNS

A l’issue du Conseil national de Sécurité qui se tenait ce mercredi matin, la Première ministre Sophie Wilmès a tenu une conférence de presse pour expliciter certaines modifications dans les mesures de sécurité sanitaire prises au niveau national pour tenter de contenir, à long terme, la propagation du coronavirus et de limiter autant que possible l’affluence de patients dans les hôpitaux. Elle a également rappelé les règles d’or de la prévention sanitaire. Parmi les changements à signaler : dès le 1er octobre la quarantaine est réduite à 7 jours et chaque citoyen aura droit à avoir des contacts rapprochés avec 5 personnes ne faisant pas partie de son foyer, par mois.