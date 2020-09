Les souverains à la première mondiale de "Für Jan Van Eyck" à Gand

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont assisté mardi soir à la première mondiale de "Für Jan Van Eyck" dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand (Flandre orientale). La pièce écrite par le compositeur estonien Arvo Pärt à l'occasion de l'année thématique "OMG! Van Eyck was here" était interprétée par l'ensemble Collegium Vocale, à la veille de l’ouverture du Festival de Flandre à Gand.