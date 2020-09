Rousseau et Lachaert poursuivent les négociations, avant de se rendre chez le Roi

Les négociations pour tenter de former un nouveau gouvernement fédéral se poursuivent ce mercredi alors que les préformateurs (photo) Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A) sont attendus chez le Roi à 18h30 pour rendre leur rapport final. Il s’agit de négociations bilatérales. Une réunion plénière entre les 7 partis appelés à former une coalition baptisée Vivaldi ne devrait pas avoir lieu avant la fin du Conseil national de sécurité, qui a débuté ce mercredi matin.