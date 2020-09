Covid-19 : Toujours plus de contaminations et d’hospitalisations

Le nombre d'admissions à l'hôpital est également en progression et s'établit à 57,1 par jour en moyenne (pour la période du 17 au 23 septembre). Ce mercredi 23 septembre, 550 lits d'hôpital étaient occupés par des cas de coronavirus, contre 353 une semaine auparavant (+56%). L'occupation dans les unités de soins intensifs a augmenté de 74 à 95 lits lors de la même période. Au total, 19.836 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise.

Le Covid-19 a causé la mort de 9.959 personnes en Belgique (dont 4.998 à l'hôpital et 4.851 en maison de repos), en hausse de 4 unités par rapport aux chiffres publiés mercredi. En moyenne, un peu moins de 4 personnes (3,7) sont décédées chaque jour à cause d'une infection au Covid-19 du 14 au 20 septembre, contre un peu moins de 3 (2,7) lors de la semaine précédente.

Le taux de reproduction, qui calcule la contagiosité du virus, est par ailleurs estimé à 1,34 pour la période du 17 au 23 septembre. Il est le plus élevé dans la province de Brabant wallon (1,44) et le plus faible dans le Limbourg (1,02).

Du 14 septembre au 20 septembre, 251.448 tests ont été effectués, soit une moyenne journalière de 35.921. Le taux moyen de positivité pour la Belgique était de 4,1% durant cette période.