"Excellente pendant 6 mois et surtout bon marché" : la plie élue "Poisson de l’année"

Le centre flamand de la commercialisation de l'agriculture et de la pêche (VLAM) a élu la plie "Poisson de l'année 2020". Le poisson a été présenté et dégusté jeudi à l'école hôtelière Ter Duinen de Coxyde. La plie est l'un des poissons les plus ramenés dans les ports belges mais à peine 8% des ménages en consomme.