Inquiètes, trois universités flamandes appellent les étudiants à ne pas suivre les mesures d'assouplissement du CNS

Cet appel est soutenu et co-signé par les professeurs Herman Goossens, Pierre Van Damme et Erika Vlieghe, ainsi que par le professeur Guy Hubens, doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé.

Dans les locaux de l’université, le code orange reste de mise, ce qui implique une limitation de 20% de la capacité des auditoires.

"En dehors des classes, nous conseillons fortement de respecter le plus possible la distance de 1,5 mètres et le port de masque lorsque cette distance ne peut être tenue", peut-on encore lire dans le mail.