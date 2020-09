Louvain élue "Capitale européenne de l’innovation", la ville empoche 1 millions d’euros

Le bourgmestre socialiste de Louvain, Mohamed Ridouani, se dit "fier" de voir sa ville rejoindre la liste des "capitales européennes de l'innovation", après Nantes, Athènes, Paris ou encore Barcelone. Il a réceptionné le prix "virtuellement" jeudi, dans le cadre des Research & Innovation Days européens.

"Notre modèle d'innovation va plus loin que les avancées technologiques", explique-t-il via communiqué. "Avec les habitants, les organisations, les entreprises et les institutions de connaissance, nous travaillons chaque jour pour un meilleur avenir, pour Louvain et bien au-delà. L'Europe récompense maintenant cette manière de faire de la collaboration approfondie".

"Il est de notre devoir d'être pionnier, en route vers un futur plus juste, durable et prospère, avec tous et pour tous", ajoute-t-il, estimant que Louvain est un "laboratoire du futur" pour le continent avec son modèle de "collaboration radicale" et son "leadership impliqué".