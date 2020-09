Moins de 30% des cadres supérieurs dans la finance sont des femmes

Si la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur financier augmente depuis 25 ans, la mixité du recrutement dans le secteur reste un point d'attention, particulièrement pour les nouveaux métiers du digital et des technologies de l'information, indique Febelfin jeudi. La Fédération belge du secteur financier se base sur une enquête menée un an après qu'un large groupe de banques, assureurs et autres institutions financières ont signé la charte "Women in Finance", afin d'améliorer la mixité dans le secteur.