Sophie Wilmès : "Le risque est réel de devoir à nouveau imposer des règles plus strictes"

"Nous devons continuer d'agir en amont et agir en amont, c'est respecter une colonne vertébrale, à savoir les six règles d'or" contre le coronavirus, a rappelé à la Chambre la Première ministre. "Ce n'est pas parce que nous les avons annoncées il y a longtemps qu'elles ne sont plus valables", a-t-elle ajouté.

En juin dernier, Sophie Wilmès avait édicté six règles d'or à appliquer afin d'opérer le déconfinement du pays. Il s'agit d'appliquer les mesures d'hygiène (se laver les mains, ne pas faire la bise, etc.), privilégier les activités en extérieur, faire attention aux personnes à risque, respecter la bulle élargie, ne pas réunir différentes bulles sous le même toit et respecter les distances de sécurité.