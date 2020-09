“Le CNS doit ajuster les mesures, pour éviter une vague de contaminations comparable à la première"

Invité dans l’émission "De ochtend" (VRT), Jan Stroobants expliquait ce vendredi matin : "Nous étions sidérés et incrédules après la conférence de presse de la Première ministre Wilmès, qui faisait suite au Conseil national de sécurité de mercredi. Nous attendions en effet tous une réponse aux problèmes qui se posent actuellement. Nous espérions une réponse sûre et appropriée, qui soit donnée de façon compréhensible pour toute la population. Mais la communication était complètement ratée".

"L’accent a été mis sur la réduction des mesures, ou du moins sur une perception de réduction. Alors qu’on aurait dû se concentrer sur la manière de protéger au mieux les plus âgés et les plus fragiles dans notre société pour éviter une recrudescence des contaminations et des admissions dans les hôpitaux", estime Jan Stroobants.

"Le Conseil national de sécurité doit refaire son travail. Il a raté l’occasion de passer à un nouveau système pour l’avenir. Un système clair et simple, pour les mois à venir". Les trois spécialistes apprécient que le CNS ait voulu rationnaliser les mesures (par exemple plus de masques à l’air libre) et couper dans une multitude de mesures de prévention locales. "Mais en même temps il a donné l’impression que l’on peut actuellement assouplir les mesures (davantage de contacts, de fêtes, une quarantaine écourtée), alors que les chiffres continuent d’augmenter. C’est catastrophique".