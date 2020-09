Geens ne sera pas ministre dans le futur gouvernement, il opte pour un rajeunissement et une féminisation

Les négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral avec une coalition baptisée Vivaldi - comprenant les 7 partis Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen, Ecolo et CD&V - en sont à leur deuxième jour, sous la direction des co-formateurs Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open VLD). L’une des questions cruciales est l’attribution du poste de Premier ministre.

Dans une interview accordée ce vendredi matin à la VRT, la ministre flamande de l’Emploi Hilde Crevits indiquait que le président du CD&V, Joachim Coens, s’était entretenu à la fois avec elle-même et avec le ministre de la Justice Koen Geens sur le poste de Premier ministre. Crevits affirmait que Geens "serait excellent à ce poste".

Mais VRT NWS a appris ce midi que le ministre de la Justice ne souhaite plus faire partie du futur gouvernement. Il préfère céder un poste de ministre à une personnalité politique plus jeune ou féminine. Les noms de Sammy Mahdi et de Hilde Crevits sont cités.

Le ministre de la Justice sortant retrouvera son siège de député - occupé actuellement par son suppléant Sammy Mahdi - et siégera à la Chambre.