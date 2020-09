La ministre Crevits défend la volonté de faire de la coalition Vivaldi “un bon projet”

Qui sera le Premier ministre du nouveau gouvernement fédéral ? C’est une des grandes questions de cette formation, menée par les co-formateurs Paul Magnette (PS) et Alexander De Croo (Open VLD). Hilde Crevits indiquait que le président du CD&V, Joachim Coens, "a eu une conversation à ce sujet avec moi et avec le ministre de la Justice Koen Geens, qui serait d’ailleurs excellent à ce poste".

Crevits serait-elle prête à devenir Première ministre fédérale ? "J’ai un engagement de cinq ans dans le gouvernement flamand. Je préférerais pouvoir le mener à bien. Mais je suis aussi membre de mon parti et je n’ai donc pas interdit au président Joachim Coens de citer mon nom pour le poste".

Crevits ne nie pas que le CD&V verrait difficilement un libéral prendre la tête du gouvernement fédéral. "Quand on considère les familles politiques, la socialiste est la plus grande et c’est donc à son tour. Je peux le comprendre. Mais si l’on regarde du côté des partis flamands, c’est le CD&V qui est le plus grand parti dans ce gouvernement. Je ne sais pas si ce sera une exigence de Joachim Coens. Nous avons tellement travaillé pour conserver une majorité flamande… Un autre projet est maintenant sur la table, il est temps de se concentrer sur le contenu. Le casting sera le privilège de notre président de parti", concluait Hilde Crevits.