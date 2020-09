La tempête Odette soufflera sur le pays en soirée et la nuit, code orange au littoral

La première tempête automnale est annoncée pour ce vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi sur le pays. Pour la première fois depuis qu’elle participe à la dénomination de tempêtes, la Belgique a pu lui donner un nom et a opté pour Odette. Au littoral et en Flandre occidentale, l’Institut royal météorologique (IRM) a décrété le code orange. Le service public fédéral Intérieur a activé le numéro 1722 destiné aux interventions de pompiers non urgentes. Il prévoit donc des inondations par endroits. En Flandre occidentale, il est déconseillé de se rendre dans les domaines provinciaux.