Les tests corona préventifs du personnel suspendus dans les maisons de repos et soins flamandes

Jusqu’au 4 octobre, aucun test préventif des membres du personnel ne sera effectué dans les maisons de repos et soins de Flandre. En cause, d’après l’Agence flamande des Soins et de la Santé, une capacité de tests temporairement insuffisante dans les laboratoires fédéraux. Margot Cloet qui préside la coupole Zorgnet-Icuro craint que cette mesure ne mette en péril les règles actuelles de visites dans les maisons de repos. Le ministre Philippe De Backer parle d’un "problème de goulot d’étranglement", expliquant que la Flandre voulait faire analyser la semaine prochaine six fois plus de tests préventifs.