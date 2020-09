Quelque 23.000 postes en Flandre disponibles pour des Bruxellois

Les bureaux flamand et bruxellois de l'emploi, le VDAB et Actiris, veulent encourager les Bruxellois qui cherchent un travail à postuler aussi en périphérie. En collaboration avec les services Emploi régionaux, ils lancent la campagne 'Een job, c'est aussi un job'. "Il y a actuellement 23.000 offres en Flandre pour lesquelles la connaissance du néerlandais n'est pas la compétence la plus importante. Les Bruxellois entrent donc certainement en ligne de compte", explique un porte-parole du VDAB.