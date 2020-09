Formation fédérale: les gros dossiers sensibles à l’ordre du jour

A propos du casting, la cheffe du gouvernement actuel, Sophie Wilmès, a confié ce samedi matin à la VRT - lors d’une interview au petit-déjeuner à son cabinet (photo) - qu'elle sera probablement la vice-Première ministre MR du prochain exécutif fédéral. "Ce sont mes derniers jours au 16 rue de la Loi", disait-elle. "Enfin, probablement, car en Belgique, on ne sait jamais."

Sera-t-elle à nouveau candidate Première ministre ? "On ne peut pas vraiment être candidat à ce poste. Il vous est proposé. "Dans ma vie, je voudrais apporter une contribution positive à la société, mais on peut le faire sans être Premier ministre", indiquait Sophie Wilmès. Est-ce un poste de vice-Première qui l'attend ? "Probablement, oui. Je n'ai pas l'intention de mettre un terme à mon engagement politique. Les mois écoulés ont été très difficiles. Ce serait bien de prendre un peu de distance et de réfléchir au futur", ajoute-t-elle.

La coalition Vivaldi s'est engagée ce jeudi dans une course contre-la-montre pour présenter une déclaration gouvernementale jeudi prochain, 1er octobre, devant les députés, qui se réuniront pour l'occasion au Parlement européen, un hémicycle plus spacieux permettant de respecter les distances sanitaires. Les congrès de parti pourraient se tenir mercredi. On ignore encore sous quelle forme, en ces temps de coronavirus.