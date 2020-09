La princesse Elisabeth a reçu le béret bleu d'élève-officier de l'ERM des mains du Roi

L’héritière au trône de Belgique (photo, à dr.) a reçu vendredi après-midi à Bruxelles, en présence de ses parents le roi Philippe et la reine Mathilde, le béret bleu de l'École royale militaire (ERM), dont elle suit les cours pour un an. Cette remise de béret, par le souverain lui-même à sa fille souriante (et sans doute un peu amusée par la situation), a eu lieu dans la grande cour de l'ERM, près du Cinquantenaire, lors d'une cérémonie militaire qui s'est déroulée sous une pluie souvent battante.