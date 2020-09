Plusieurs experts scientifiques flamands font une brève "grève du silence"

Le virologue Marc Van Ranst (photo, centre), l’infectiologue Erika Vlieghe (photo, à g.), l’épidémiologiste Pierre Van Damme (photo, à dr.), le professeur de biostatistiques Geert Molenberghs et le mathématicien et biostatisticien Niel Hens se sont mis ce week-end en "grève du silence". Ces experts très sollicités par les médias depuis le début de l’épidémie du coronavirus en Belgique estiment que les politiciens compétents refusent trop souvent de donner des interviews sur la politique du coronavirus et qu'ils se cachent trop souvent derrière eux. Les experts soulignent que leur grève n’est pas une critique envers les médias.