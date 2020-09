Un hélicoptère détourné par des hommes armés, forcé à survoler des prisons bruxelloises

L'hélicoptère a survolé la prison pendant un moment, mais n'a pu y atterrir. Des riverains l'ont cependant remarqué, comme témoigne le Tweet repris ci-dessous. L'engin s'est ensuite dirigé vers Hélécine, en Brabant wallon, dans la région de Tirlemont et a atterri sur un parking de carpooling. Le trio armé en est descendu et s'est enfui. La pilote s’est rendue avec l’hélicoptère à l’aéroport militaire de Melsbroek, où elle a été accueillie par la police et prise en charge par le service d’aide aux victimes.

Les prisons ont été immédiatement contrôlées, mais aucun détenu ne manquait à l'appel. L'enquête est dirigée par le parquet d'Anvers, qui a requis la désignation d'un juge d'instruction pour vol avec violence en bande avec l'utilisation d'arme, participation à une organisation criminelle, séquestration et tentative d'évasion.

Ce samedi midi, les trois suspects étaient encore toujours activement recherchés.