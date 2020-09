Devant l’ONU, Sophie Wilmès fait l'éloge du multilatéralisme, menacé d'érosion

"Quand je dis confiance, je veux dire une bonne gouvernance aux niveaux national, régional et international. Pour gagner la confiance des citoyens et des citoyennes. Une bonne gouvernance construite sur les fondements de l'Etat de droit, de la démocratie, de la responsabilité et du plein respect des droits humains", a poursuivi la Première ministre. "Quand je dis confiance, je veux dire enfin confiance en la justice. Une justice qui doit être bâtie sur la conviction inébranlable que tous les individus sont égaux et qu'aucune forme de discrimination ne puisse l'altérer", a-t-elle ajouté.

Wilmès a aussi insisté sur la "responsabilité" qu'ont les Etats membres des Nations unies, de faire fonctionner la gouvernance mondiale. "Nous contribuons de différentes manières et à différents niveaux, mais chaque membre peut y gagner. Les Nations unies, c'est nous", a souligné Wilmès. "À ce titre, nous partageons la responsabilité de faire fonctionner le multilatéralisme. Et de montrer sa valeur ajoutée. C'est pourquoi nous appuyons pleinement les efforts continus du secrétaire général Antonio Guterres en faveur d'une réforme de l'ONU. Une réforme en vue d'une efficacité accrue, en vue d'une plus grande transparence, en vue d'une meilleure réactivité et adaptabilité", a-t-elle souligné.

Selon la Première ministre belge, "faire fonctionner la gouvernance mondiale et le multilatéralisme implique aussi de ne pas entraver le fonctionnement de ses organes existants". Elle a ainsi réitéré le "ferme soutien" de la Belgique à la Cour pénale internationale (CPI), la qualifiant d'"organe essentiel dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale". "En tant qu'institution indépendante et impartiale, la Cour joue un rôle indispensable dans ce domaine", a dit la cheffe du gouvernement, alors que l'administration Trump a imposé des sanctions économiques inédites à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, et à de ses adjoints, Phakiso Mochochoko.

Sophie Wilmès a souligné que 2020, année du 75e anniversaire de l'ONU, "restera dans nos mémoires comme une année douloureuse en raison de la pandémie de la Covid-19. "Chacun de nos États a été confronté à une crise sans précédent. Ce virus a emporté avec lui des centaines de milliers de personnes. Il a brisé de nombreuses familles à travers le monde. Son impact économique aussi est colossal", concluait la Première ministre libérale.

Suivez le discours de la Première ministre aux Nations unies (en français avec sous-titres anglais).