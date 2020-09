Mesures préventives renforcées à Bruxelles : les bars et cafés doivent fermer à 23h

La cellule bruxelloise de crise a décrété samedi soir que les cafés et les bars (mais pas les restaurants) de la capitale devront fermer leurs portes dès 23 heures, à partir de ce lundi et durant les trois prochaines semaines. Les contrôles des rassemblements seront renforcés entre 23 heures et 6 heures du matin pour veiller au respect de l'interdiction de ceux de plus de 10 personnes.