Mondiaux de cyclisme à Imola: Wout van Aert décroche la médaille d’argent

Ce sont 177 coureurs qui avaient pris le départ de la course dès 9h45 sur le tracé italien, riche de neuf tours autour du circuit automobile d'Imola et des collines de Romagne. Le Danois Mads Pedersen, champion du monde 2019 à Harrogate au terme d'une course dantesque, n'était pas présent. La course s'est animée à près de 69 kilomètres de la ligne, moment où le peloton a repris l'Allemand Jonas Koch et le Norvégien Torstein Træen, derniers rescapés de l'échappée matinale.

C'est l'équipe de France, pour son leader Julian Alaphilippe, qui a lancé les hostilités en imprimant un rythme très élevé après un début de journée couru à un rythme plutôt modéré. Assumant ses ambitions de sacre pour Wout van Aert, la Belgique a ensuite longtemps fait la course en tête. Dans l'avant-dernière ascension de la Cima Gallisterna, Tadej Pogacar a placé une franche attaque, obligeant Tiesj Benoot, Tim Wellens et Loïc Vliegen à s'employer.

Le Slovène, récent vainqueur du Tour et pourtant victime d'une crevaison quelques kilomètres plus tôt, a roulé près de 20 kilomètres en tête avant de voir le groupe des favoris revenir sur lui. La Belgique, très présente avec Greg Van Avermaet et Tiesj Benoot pour leur leader Wout van Aert, a brillamment contrôlé la course. Le champion olympique a d'ailleurs imprimé un rythme très élevé dans la dernière difficulté de la journée pour empêcher les attaques, jusqu'à ce que le Suisse Marc Hirschi ne tente sa chance. Le vainqueur d'étape sur le Tour a permis à un petit groupe de s'isoler en tête, dont Van Aert et Julian Alaphilippe.