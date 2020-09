Quatorze points de mobilité inaugurés à Louvain

Progressivement, les points de mobilité seront inaugurés dans l’ensemble de la Flandre. Au total, il devrait y en avoir plus d’un millier. La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters, indiquait ce dimanche prévoir 100 millions d’euros au cours de cette législature pour l’installation de ce milliers de "mobipunten".

A Louvain, ils doivent permettre aux citoyens d’utiliser plus facilement des vélos ou des voitures partagés. Et de limiter les problèmes de parking dans les rues. Les points de mobilité permettent également de centraliser l’offre vaste de vélos et autos à partager.