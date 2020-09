Tempête Odette : encore 9 Beaufort au littoral et Wetteren complètement trempée

Odette aura donné bien du travail aux pompiers ces vendredi et samedi, de jour comme de nuit, avec de nombreux arbres déracinés ou renversés, des dégâts aux toitures, aux habitations et jardins. En Flandre orientale, il y a eu en plus des inondations.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu par endroits "entre 10 et 40 litres d’eau par mètre carré", indiquait ce dimanche matin Frank Deboosere, météorologue de la VRT. En Flandres occidentale et orientale les dégâts n’ont heureusement pas été trop importants, si l’on en croit une consultation rapide de diverses zones de secours.

"Si l’on considère les dernières 48 heures, c’est Wetteren qui est championne, avec 120 litres d’eau par mètre carré de précipitations. C’est autant de pluie que ce qui tombe normalement en un mois et demi", précisait Frank Deboosere.