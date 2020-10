Covid-19 : la tendance à la hausse persiste, mais moins rapidement

Bruxelles détient par ailleurs le taux de positivité le plus élevé en Belgique. Quelque 10% des tests pratiqués se révèlent positifs dans la capitale. Il s'agit de plus du double de la moyenne nationale, qui s'élevait à 4,7% entre le 17 et le 23 septembre. "Cela confirme qu'il y a une réelle circulation du virus dans la capitale et pas simplement une augmentation du dépistage", a commenté le porte-parole interfédéral Covid-19.

En ce qui concerne les admissions à l'hôpital, elles sont également en hausse. Il y en a eu 64 en moyenne par jour au cours de la période allant du 18 au 24 septembre, soit une augmentation de 41% par rapport à la semaine qui a précédé. En tout, 654 patients sont hospitalisés en Belgique pour une infection confirmée au Covid-19, dont 135 se trouvent en soins intensifs. Le plus grand nombre d'admissions (1/3) concerne la région bruxelloise. Suivent ensuite les provinces de Flandre orientale, de Liège et d'Anvers, qui comptabilisent chacune environ 10% des nouvelles admissions.

Pour cette même période, la moyenne quotidienne des décès journaliers s'élevait à 4,4 décès, en augmentation par rapport aux 2,4 décès par jour de la semaine qui a précédé (+82%). A deux reprises la semaine dernière, huit décès pour cause de coronavirus ont été recensés. Au total, 9.974 malades ont péri en Belgique depuis le début de l'épidémie.