Jambon annonce un plan de relance flamand de 4,3 milliards d’euros (mais le trou budgétaire atteindra 2,35 milliards)  

Différents défis et ambitions ont été énumérés par le ministre-président. Les soins de santé sont probablement l’angle le plus important, en cette période de crise du coronavirus, qui a été omniprésente dans le discours Jan Jambon. Quelque 525 millions d’euros seront ainsi dégagés pour maintenir le système des soins de santé à niveau. L’argent doit notamment servir à mieux rémunérer les membres du personnel et à diminuer la pression de travail.

Le plan de relance prévoit également des volets consacrés à la transformation numérique et à l’économie durable. Des investissements sont également prévus pour les infrastructures de recherche, les établissements scolaires, le réseau G, mais aussi et surtout les travaux d’infrastructures routières, dont notamment le bouclage du ring d’Anvers (Oosterweel).

L’enseignement est, d’après Jan Jambon, également une priorité du gouvernement flamand, tout comme la volonté d’atteindre 80% de taux d’emploi.