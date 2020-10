Le réseau de la Stib fortement perturbé par les actions syndicales

Le manque de conducteurs et de chauffeurs ne permet pas d'assurer toutes les lignes ni les fréquences habituellement offertes en semaine. "Des surcharges importantes ont été constatées dans le métro à l'heure de pointe matinale", précise la Stib.

Afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise lors des sorties d'école et des retours du travail et "pour ne pas devoir fermer le métro", l'entreprise demande instamment à ses voyageurs de ne prendre les transports publics que s'ils n'ont pas d'autres alternatives et de décaler, dans la mesure du possible, leurs horaires. Cela afin d'éviter de surcharger les lignes qui circulent et permettre à ceux qui en ont besoin de se déplacer en sécurité.

Il est conseillé aux navetteurs de consulter le site web de l'opérateur ou les réseaux sociaux pour se tenir informés des perturbations en temps réel.