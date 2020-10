Le roi accorde du temps supplémentaire aux formateurs: les discussions budgétaires se poursuivent

Les négociateurs des sept partis impliqués dans la formation d'un nouveau gouvernement fédéral ont conclu leur journée de dimanche très tard dans la nuit sans tomber sur un accord. Les pourparlers ont repris ce lundi à 10 heures. Les discussions budgétaires restent un important écueil à surmonter. On ne sait toujours pas non plus qui sera Premier ministre et avec quelle équipe. Vers 18h, les deux formateurs se sont rendus chez le roi qui leur a accordé du temps supplémentaire pour aboutir à un accord.