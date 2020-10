Et si Mini-Europe s’installait dans le Brabant flamand ? Louvain et Tirlemont manifestent de l'intérêt

Mais la N-VA Leuven s'intéresse aussi à Mini-Europe : "C'est une véritable attraction pour les touristes et Louvain pourrait être une excellente alternative", déclare la conseillère communale de la N-VA Debby Appermans : "Louvain possède beaucoup d'atouts pour offrir un nouveau site à Mini-Europe. Notre ville est située au centre, est très bien desservie par les transports commun et a également beaucoup à offrir aux touristes. Mini-Europe serait un atout supplémentaire pour attirer plus de visiteurs à Louvain".

Le parc Mini-Europe sur le plateau Heysel restera ouvert jusqu'au 31 décembre 2020. En plus de trente ans, Mini Europe aura pesé près d’un demi-milliard d’euros de retombées économiques pour la Région de Bruxelles-Capitale, plus de 9 millions d’euros en loyer et taxes auprès de la ville de Bruxelles.