Odette rejette un millier de vieux bidons d’huile de moteur sur notre littoral

Cette fois, l'échouage est énorme. "Il y a des milliers de ces bidons. J'ai marché de Coxyde à La Panne et j'en ai vu des centaines. Quand j'ai traversé la frontière, à Zuydcoote et Leffrinckoucke, j'ai trouvé beaucoup d'autres de ces bidons. On les trouve d’Oostduinkerke à Dunkerque".

Le conteneur qui a été tombé par-dessus bord et se trouve quelque part au fond de la mer du Nord, s’est maintenant ouvert. "Le conteneur est probablement complètement rouillé. Les bidons s’en échappent en petite quantité. La tempête Odette a peut-être encore plus déchiré le conteneur. Les bouteilles flottent puis finissent sur la plage à cause du vent et du courant", poursuit Aäron.