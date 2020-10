Alexander De Croo : "Nous allons travailler ensemble avec pragmatisme et dans le respect de l’autre"

"Cet accord de coalition devrait être le point de départ d'une autre façon de faire de la politique, avec plus de pragmatisme, plus de coopération et plus de respect mutuel". C'est ce qu'a déclaré le futur Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) lors d'une déclaration commune avec son co-formateur Paul Magnette (PS) mercredi matin au Palais d'Egmont. Ce dernier a confirmé qu’Alexander De Croo sera bien le prochain Premier ministre.