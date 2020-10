Herman De Croo ne veut donner qu'un conseil à son fils : "Reste comme tu es, ouvert à tous"

Herman De Croo est visiblement fier de son fils qu’il présente comme un homme normal. "C'est un homme courageux qui travaille pour les gens ordinaires et qui veut défendre les plus faibles. Il fait du vélo chaque semaine avec ses deux fils Tobias et Gabriel et, si il a le temps encore, il m'accompagne parfois à cheval. Cela arrive de moins en moins souvent. Mais nous sommes voisins (à Brakel en Flandre orientale ndlr.), il vit près de chez moi", ajoute le ministre d'Etat qui a pris sa retraite après une riche carrière politique. Il a été ministre à plusieurs reprises mais n'a jamais obtenu les clés du 16 rue de la Loi.

En tant que père du nouveau premier ministre belge et expérimenté en politique, Herman De Croo reste modeste quant aux conseils qu’il pourrait donner à son fils. "Le meilleur conseil que j'ai pu lui donner est que les plus faibles ont le plus besoin de nous. Et je répondrai à ses questions s'il en a. Mais je ne serai pas une belle-mère ou un beau-père".