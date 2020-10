Les négociateurs de la Vivaldi parviennent à un accord, reste encore la question du "casting ministériel"

En termes de contenu, il n'y a certainement pas de grandes surprises dans cet accord, a estimé Bart Verhulst, journaliste politique de la VRT.

Le budget prévoit 3,3 milliards d'euros de dépenses pour une nouvelle politique. "1,1 milliard d'euros seront consacrés à la numérisation de l'administration, 2,3 milliards d'euros à la politique sociale, y compris l'augmentation des pensions les plus basses, enfin 1,2 milliard d'euros seront destinés à l'amélioration des salaires et des conditions de travail dans le secteur des soins de santé et une réduction de la facture pour les patients. Le budget du secteur de la santé pourra également augmenter de 2,5 % par an en plus de l'index" a déclaré Bart Verhulst lors d'un journal télévisé spécial de la VRT, ce mercredi à 7h.

"On ne sait pas encore très bien d’où proviendront ces budgets", ajoute Bart Verhulst. "Il devrait y avoir une digitaxe, une taxe sur le chiffre d'affaires et le bénéfice pour les grandes entreprises internet comme Facebook, Google et Amazon. Il y aura également un impôt minimum pour les entreprises. Et la prime de retraite pour ceux qui travaillent plus longtemps devrait être supprimée".



"On peut supposer qu'Alexander De Croo de l'Open VLD sera le prochain Premier ministre, c’est son nom qui est le plus souvent cité", ajoute Bart Verhulst. "Ce n'est que ce soir que les noms de tous les ministres seront rendus publics. Maintenant, il s'agit surtout de la répartition des compétences. On est presque certains que les socialistes obtiendront un département social, les Verts veulent l’environnement et les changements climatiques et les libéraux veulent un département financier".