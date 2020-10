Qui est Alexander De Croo, le futur Premier ministre ?

Pendant ce temps, le gouvernement Leterme II sue toujours sur la scission de l'arrondissement de BHV. L'ancien Premier ministre CD&V Jean-Luc Dehaene essaie, à la demande de la majorité, de forger un accord, mais le tout nouveau président de l'Open VLD "retire la prise" le 22 avril 2010 et annonce le retrait de son parti du gouvernement. Conséquence: un gouvernement belge en affaires courantes pour la présidence belge de l'Union européenne et des élections qui déboucheront sur la plus longue formation de gouvernement jamais connue en Belgique.

Quand le gouvernement Di Rupo émerge après plus d'un an et demi de négociations -accord sur BHV et une nouvelle réforme de l'Etat inclus-, Alexander De Croo envoie Annemie Turtelboom et Vincent Van Quickenborne au gouvernement fédéral. Mais Vincent Van Quickenborne ceint l'année suivante l'écharpe maïorale à Courtrai et quitte le gouvernement. C'est Alexander De Croo qui le remplace comme vice-Premier ministre et ministre des Pensions.