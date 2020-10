Theo Francken hisse le drapeau nationaliste flamand pour protester contre la coalition Vivaldi

Le drapeau que Theo Francken a accroché est le Lion noir du nationalisme flamand, également connu sous le nom de "drapeau de combat flamand". Ce n'est pas le symbole officiel de la Flandre, mais du Mouvement flamand. Sur le drapeau officiel, le lion a une langue et des griffes rouges.

A présent que les libéraux ont formé un nouveau gouvernement fédéral avec les socialistes, les verts et les chrétiens-démocrates, cela signifie que la N-VA est renvoyée dans l’opposition au Parlement. Et y compris, le leader politique Theo Francken, ancien secrétaire d'État à l'asile et aux migrations. Ce matin, en signe de protestation, il a hissé un drapeau nationaliste flamand et appelle tous les Flamands à en faire de même.

"Je suis dorénavant un membre de l'opposition alors que j'ai gagné beaucoup de voix aux élections", déclare Theo Francken. "La N-VA, le plus grand parti du pays, va maintenant être mis sur la touche avec le deuxième plus grand parti du pays, le Vlaams Belang. C'est pourquoi j'ai hissé le Lion flamand en signe de protestation. Parce que ce gouvernement n'a aucune légitimité démocratique en Flandre. Il n'a pas non plus de majorité du côté flamand, alors que la Flandre représente la grande majorité des impôts et des revenus économiques. J'ai un gros problème avec cela et beaucoup de questions".

Sur Twitter Theo Francken prend la pose le poing serré devant un drapeau nationaliste flamand, il promet de combattre le projet gouvernemental sur terre, sur mer et dans les airs, de Opgrimbie à La Panne et suggère à ses followers de faire de même et de prendre une photo et de la poster sur les réseaux sociaux.