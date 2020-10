Comment les médias étrangers jugent-ils la formation du nouveau gouvernement De Croo ?

"Qu'est-ce qui les unit? Principalement la volonté d'éviter de nouvelles élections", pointe Le Monde. "Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et d'une gestion contestée de cette crise, il est en effet probable que les électeurs auraient exprimé leur mauvaise humeur en portant leur voix sur les extrêmes: le Vlaams Belang, parti xénophobe et indépendantiste d'extrême droite, en Flandre, et le Parti du travail (PTB, gauche radicale) en Wallonie", développe le journal français. Pour Le Monde, la formule "Vivaldi" et son "projet politique aux allures de PATCHWORK", est apparue comme "la seule possible".