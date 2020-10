D’anciens visages, et quelques surprises : voici les ministres du nouveau gouvernement De Croo

Frank Vandenbroucke, retiré de la vie politique active depuis de nombreuses années, fait son retour au gouvernement fédéral. Il sera vice-Premier, et ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. On croyait, en 2010, qu'après 35 ans de vie politique très active partagée entre les parlements fédéral et flamand, Frank Vandenbroucke en avait fini avec la politique belge, en démissionnant de son mandat de sénateur. Mais en poursuivant une carrière académique et au sein du comité national des Pensions, ce travailleur plutôt du genre ascète, n'a jamais cessé de se préoccuper d'une série d'enjeux sociaux fondamentaux de la société de demain. Au point que dix ans plus tard, son jeune président de parti, Conner Rousseau, a souhaité lui voir jouer un rôle en vue dans le gouvernement Vivaldi.