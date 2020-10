De Croo aux députés : "Ce gouvernement fera tout pour vaincre cette crise, whatever it takes"

Alexander De Croo a également évoqué le développement économique. "Si vous voulez être social, vous devez d'abord créer de la richesse. C'est pourquoi la création d'emplois est une priorité absolue", a-t-il souligné. "Au plus il y a des gens qui travaillent, au plus notre sécurité sociale sera forte". Le Premier ministre a fait savoir que son gouvernement allait œuvrer pour atteindre un taux d’emploi de 80% chez les personnes actives, d’ici 2030.

L’entreprenariat verra également ses possibilités s’élargir, alors qu’une vaste réforme fiscale est par ailleurs en préparation. L’objectif est de moderniser et simplifier le régime fiscal belge, "et de le rendre plus juste", a-t-il précisé.

"A tous les Belges, à tous les entrepreneurs, à tous les investisseurs, je dis haut et fort : ce gouvernement fera tout pour vaincre cette crise, whatever it takes", a-t-il promis.