La police de Gand recherche un fétichiste des pieds qui sévit dans le milieu étudiant

L’histoire de cet individu circule dans le milieu étudiant depuis 2006. 17 étudiantes ont effectivement porté plainte auprès de la police, mais on pense que l’individu aurait fait beaucoup plus de victimes qui ne se sont pas manifestées. "Les faits commis par cet individu sont inacceptables et il doit arrêter", écrit le parquet. La police demande donc à l’homme lui-même de se manifester. "Il se peut que cet homme ait besoin d’aide et que la police ait un rôle à jouer à cet égard".

Les faits les plus récents remontent au 31 juillet 2020. Une étudiante rentrait dans son kot situé "Karel Hulthemstraat" à Gand. Alors qu’elle se trouvait "Jakob Jordaensstraat", elle a constaté qu’elle était suivie par un inconnu qui déambulait de l’autre côté de la rue.

L’étudiante est entrée dans son kot et, au moment où elle se tenait sur le palier du premier étage, elle a remarqué que l’inconnu s’était également introduit dans l’immeuble. L’homme a essayé d’indiquer par des gestes et des bruits de voix incompréhensibles qu’il avait besoin d’aide ou qu’il voulait quelque chose.

L’étudiante n’a pas compris ses réelles intentions et est descendue lentement. L’homme a alors commencé à faire des dessins sur le mur. L’étudiante lui a alors donné une feuille de papier et un crayon pour essayer de le comprendre.

Il a dessiné une petite maison de manière simpliste, une jeune fille et un pied nu.

Puis il lui a signifié de s‘asseoir. L’étudiante s’est assise dans l’escalier et l’individu a commencé à lui ouvrir sa chaussure droite. La jeune fille a repris sa chaussure et son bas, espérant connaitre les intentions de l’individu. Il a pris son pied nu, l’a placé contre son nez et a compté jusqu’à 5 avec son autre main. Soudain, il a semblé frustré et a abandonné. En sortant, il a fait des gestes pour s’excuser.