Le site Be-Alert très sollicité pendant la crise sanitaire

Les villes et communes ont, elles, envoyé plus de 105.000 SMS et effectué 13.000 appels vocaux pour informer la population des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Be-Alert a également profité d'une nouvelle visibilité pendant la crise, comptabilisant 150.000 nouvelles inscriptions. Au total, plus de 898.000 adresses sont encodées dans le système.

La plateforme a été activée plus de 315 fois depuis son lancement en juin 2017, afin d'avertir la population en cas de situations d'urgence, telles qu'un incendie provoquant un important dégagement de fumée, une panne d'électricité, une tempête... Pour que les villes et communes s'habituent à utiliser la plateforme d'alerte, des exercices ont régulièrement lieu. Ce jeudi, plus de 90 communes s'exerceront à son utilisation, en envoyant un message test, sous la forme d'un SMS, d'un message vocal ou d'un e-mail.