Delphine Boël est officiellement la fille légitime d'Albert II et devient princesse

Une dernière audience devant la cour d'appel de Bruxelles a eu lieu le 10 septembre dernier, au cours de laquelle il a été question, non plus de la paternité qui n'était plus contestée, mais du nom - celui d'Albert II - que souhaitait adopter Delphine et du titre de princesse qu'elle voulait aussi porter. La cour a rendu une ultime décision, ce jeudi, donnant une fois de plus raison à l'artiste belge.

Delphine pourra donc porter le titre de princesse de Belgique, tout comme ses propres enfants Joséphine et Oscar. Les deux adolescents conserveront cependant le nom de famille de leur père, Jim O’Hare.

Delphine n’aura par contre pas droit à une dotation, celle-ci n’étant plus accordée depuis 2014 qu’au futur souverain et au chef de l’Etat qui se retire. Une exception a été faite pour la princesse Astrid et le prince Laurent, sœur et frère du roi Philippe, étant donné que ces derniers bénéficiaient déjà d’une dotation au moment de la modification de la Constitution.

La princesse Delphine aura par contre droit à une partie de l’héritage du roi Albert II, comme les autres enfants légitimes du souverain retraité.