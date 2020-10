Eté mitigé pour la Flandre occidentale : moins de touristes étrangers, plus de Belges

La frilosité à voyager des Britanniques et d’autres touristes venus de l'étranger s'est traduite par une baisse de 16% des nuitées passées dans les hôtels de la Côte cet été, par rapport à la même période en 2019. Les campings (-23%) et auberges de jeunesse (-16%) ne font guère mieux. Les centres de vacances, parcs de loisirs et chambres d'hôtes du littoral ont pu limiter les dégâts en juillet et en août avec une fréquentation en baisse de 8%.

À la Côte, les Belges ont toutefois massivement compensé le vide laissé par les touristes étrangers. Au total, les logements de vacances situés à la mer, en ce compris les secondes résidences, ont même enregistré 1% de nuitées supplémentaires par rapport à l'année passée. La digue a cependant vu flâner moins de touristes d'un jour: ils n'étaient que quatre millions en juillet-août, contre six à sept millions lors d'une saison estivale normale.