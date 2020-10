Un trafic international de cocaïne démantelé, 16 arrestations en Belgique

Une organisation criminelle active dans le trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et la Belgique a été démantelée sous la direction d'un juge d'instruction de l'arrondissement du Limbourg, a annoncé jeudi soir le parquet fédéral. Ce sont 29 personnes, parmi lesquelles 3 policiers et un ancien gendarme, qui ont été interpellées à la suite d'une série de 54 perquisitions menées le lundi 28 septembre et ce jeudi 1er octobre en Belgique (19 dans le Limbourg, 33 dans la région d'Anvers et 2 en Flandre orientale). Dans le même temps, 13 autres perquisitions ont été réalisées aux Pays-Bas (7), en Espagne (3) et au Royaume-Uni (3). Déjà seize suspects ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés notamment d'importation de stupéfiants, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Une autre personne a été libérée sous conditions et deux personnes ont pu disposer après audition. Le juge d'instruction doit encore se prononcer pour les autres individus interpellés. (Photo archives)