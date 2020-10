Pour Annelies Verlinden : "Il n’y aura aucun tabou sur l’orientation des réformes institutionnelles"

Annelies Verlinden n’accordera pas beaucoup d'interviews. Elle l'a fait pourtant ce samedi matin dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1. "Je vais d'abord étudier mes dossiers durant cent jours. Mon objectif est que vous n'entendiez pas beaucoup parler de moi. Je ne parlerai pas tant que je n'aurai pas formé mon idée sur le sujet et seulement si cela a une valeur ajoutée".

Agée de 42 ans et inconnue du grand public Annelies Verlinden est avocate depuis 18 ans, elle a été vice-présidente des Jeunes CD&V et conseillère communale à Schoten (Anvers). C’est elle qui obtient le ministère crucial de l’Intérieur où elle aura la responsabilité des services de police et des pompiers, ainsi que du Centre national de crise mais aussi de la très délicate réforme institutionnelle. C’est elle enfin qui devrait devenir la nouvelle figure de proue du CD&V à Anvers, pour succéder à l'ancien vice-premier ministre Kris Peeters.

En ce qui concerne d’éventuelles réformes institutionnelles, Annelies Verlinden reconnaît que son parti souhaite surtout donner plus de pouvoirs aux régions. Or dans le gouvernement certains partis voudraient réfédéraliser certaines compétences. Mais pour la nouvelle ministre, "il ne doit y avoir aucun tabous."

"Il faut pouvoir entrer dans le débat avec un esprit ouvert". Suivant les traces du président de son parti Joachim Coens, elle souhaite également y impliquer la N-VA. "J'aimerais tendre la main à la N-VA pour faire cela ensemble. C'est un sujet sensible pour eux, mais aussi pour nous".