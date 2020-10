La bibliothèque de Malines installée dans un ancien couvent obtient le prix flamand du patrimoine

Le Onroerenderfgoedprijs, Prix du patrimoine immobilier en Flandre, va cette année au grand projet de restauration de l’ancien couvent "Het Predikheren" à Malines. Cet ancien couvent de Dominicains a été entièrement rénové, les nombreuses traces de l'histoire du bâtiment restent délibérément visibles.

Depuis plus d'un an, il sert de nouvelle bibliothèque communale à Malines.

C’est le ministre flamand du patrimoine Matthias Diependaele (N-VA) qui a remis les Onroerenderfgoedprijs. Les deux autres candidats étaient le Gruuthusemuseum de Bruges, entièrement rénové et doté d'un nouveau pavillon d'entrée, et la Sint-Niklaaskerk de Westkapelle, endommagée par un incendie en 2013 et aujourd'hui reconstruite, en partie comme espace communautaire.

Le jury aura été unanime à propos de "Het Predikheren" de Malines : "Ce projet présente de grandes qualités architecturales. La durabilité et le design intemporel ne se retrouvent nulle part ailleurs. L'accessibilité et le soutien du public auront été les facteurs décisifs pour couronner ce projet".

"Aujourd'hui, le site est devenu une zone de parc public, à l’intérieur du cloître. "Het Predikheren" est plus qu'une simple bibliothèque. C'est aussi un point de rencontre avec un espace pour des conférences et de petites représentations, surmonté d'un café-bar dans l'ancien couloir, d'une terrasse confortable dans le jardin et d'un restaurant".