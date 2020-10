Débat au Parlement : De Croo appelle l'opposition à coopérer plutôt qu'à chercher le conflit

L'intervention du chef de groupe PTB à la Chambre, Raoul Hedebouw, a été l'occasion vendredi d'une passe d'armes avec le nouveau Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld). Le chef de gouvernement fédéral a pointé du doigt des "caricatures" du chef de file communiste.

Alors que la N-VA a dénoncé un accord de gouvernement dénué d'une empreinte libérale, le député PTB a fait l'inverse. Les partenaires de la Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes, CD&V) ont maintenu les mesures politiques décidées sous la législature précédente par le gouvernement Michel. Il a notamment cité le "tax shift" et le relèvement de l'âge légal de la retraite à 67 ans, pourtant dénoncé avec force par les socialistes.

"Que le VLD soit satisfait, je peux le comprendre mais que les partis de gauche aient signé ça, je ne le comprends pas", a-t-il dit.

Les communistes reconnaissent certaines avancées dans l'accord, par exemple le refinancement des soins de santé, mais jugent que les partis de gauche de la coalition n'ont pas profité du "coup de barre à gauche" que marque, selon eux, les dernières élections.

La diatribe a fait réagir le Premier ministre, libéral. "Vous recherchez la caricature, vous prenez un partenaire de gouvernement et vous lui tirez dessus", a accusé M. De Croo.

Le Premier ministre a poursuivi, insistant notamment sur le caractère infinançable à ses yeux du programme du PTB, par exemple sur le relèvement des pensions et allocations. "Vous savez que votre plan est infinançable. Nous, nous augmentons les allocations sociales et nous visons à ce que ce soit finançable. On mène une politique du centre. L'ADN de ce gouvernement, ce sont des partis qui s'écoutent. Un parti seul ne peut rien réaliser. Ce qui donne des résultats, ce sont des partis qui s'écoutent et travaillent ensemble", a-t-il dit.

Autre exemple de l'approche diamétralement opposée des détracteurs de la nouvelles coalition: l'impôt qui s'appuiera sur "les épaules les plus fortes" devenu dans l'accord de gouvernement "une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l'entrepreneuriat". Elle doit servir les efforts requis par la crise sanitaire et les besoins en soins de santé. Une proposition sera faite lors du prochain contrôle budgétaire.

La N-VA aperçoit le spectre d'un cadastre du patrimoine, régulièrement réclamé par les partis de gauche, afin d'"engraisser les pouvoirs publics". Egbert Lachaert s'est montré clair: il n'y en aura pas, les libéraux l'ont fait savoir à leurs partenaires dès le début des négociations gouvernementales. Ce seront plutôt les comportements spéculatifs qui seront visés et une très faible partie de la population sera concernée. "Si on demande un effort au pour cent de la population qui a le plus d'argent, ça ne me paraît pas grave", a souligné M. Lachaert, ajoutant que cette contribution n'apportera pas une grande recette à l'Etat.

Le gouvernement veut se donner le temps de l'élaborer pour éviter les recours à la Cour constitutionnelle qui ont entraîné par le fond des initiatives comparables dans le passé (par exemple la taxe sur les comptes-titres), a averti M. De Croo.

Si les éclaircissements du président libéral visaient à apaiser la N-VA, ils ont eu pour effet de faire bondir le PTB. "C'est une taxe qui servira à faire passer la pilule des mesures anti-sociales", s'est exclamé le député Marco Van Hees.