Presque tous les lits d’hôpitaux des unités Covid-19 occupés à Bruxelles et les environs

Le nouveau Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), annonce qu'il souhaite, avec le ministre de la santé Frank Vandenbroucke (SP.A), élaborer rapidement un baromètre permettant une gestion du risque lié au coronavirus à l'échelon national et provincial.

Ce nouvel outil doit permettre aux autorités de se doter d'un monitoring pour le Covid-19. Un peu comme c'est déjà le cas avec la grippe hivernale.

Plusieurs épidémiologistes et scientifiques avaient regretté le fait que l'on ait adapté les règles concernant les contacts sans les avoir liées au dit baromètre jugé indispensable.

L’ancienne ministre de la Santé Publique, Maggie De Block avait alors expliqué que les experts de la Celeval avaient encore besoin de quelques jours pour affiner l'instrument. Elle avait précisé que l'on travaillerait sur base du nombre d'hospitalisations et du nombre de lits occupés en soins intensifs.

Alexander De Croo annonce à présent qu'il souhaite que ce baromètre soit développé plus rapidement. "Sur la base du nombre d'infections et d'autres paramètres, ce baromètre pourra indiquer où nous en sommes aujourd'hui et ce que l'on attend des gens", explique le Premier ministre. "Cela dit, si la situation s'aggrave, il indiquera aussi clairement quelles sont les mesures supplémentaires à prendre. Et si les choses s'améliorent, nous pourrons alors aussi décider de lever certaines interdictions".